Etkinlik çerçevesinde, şehrin tarihi ve turistik alanlarında pankart ve afişler açılarak vatandaşlara normal doğumun önemi anlatıldı.

Uzman personel tarafından anne adaylarıyla sohbetler gerçekleştirilirken, “Annelik Yolculuğu” mobil uygulaması ile “Her Gebeye Bir Ebe” programı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

“DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUMDUR”

İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, tıbbi gereklilik dışında yapılan sezaryen doğumların hem anne hem de bebek sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Sezaryenin, yalnızca normal doğumun anne ya da bebek için daha yüksek risk taşıdığı durumlarda başvurulması gereken cerrahi bir müdahale olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gereksiz sezaryenlerin kısa ve uzun vadede anne ölümleri, doğum komplikasyonları, sonraki gebeliklerde sorunlar, çocukta obezite ve astım gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtildi.

NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI ANLATILDI

Etkinlik kapsamında normal doğumun anne ve bebek sağlığına yönelik pek çok avantajı olduğu ifade edildi. Bu avantajlardan bazıları şöyle sıralandı: “Doğum sürecinde salgılanan hormonlar sayesinde süt üretimi doğumdan hemen sonra başlar ve emzirmeye erken geçilir. Anne ile bebek arasında duygusal bağ daha hızlı kurulur. Bebek doğum kanalından geçerken akciğerlerindeki sıvıyı boşaltır ve doğumdan sonra daha rahat nefes alır. Genel anesteziye bağlı riskler ortadan kalkar, annenin doğum sonrası iyileşme süreci daha kısa olur. Hastanede kalış süresi kısalır, annenin günlük yaşama dönmesi hızlanır. Normal doğum rahimde kesi bırakmadığı için sonraki doğumlarda da normal doğum tercih edilebilir. Sezaryen sonrası oluşabilecek karın içi yapışıklıklar ve diğer cerrahi riskler yaşanmaz.”

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve sezaryene gereksiz başvuruların azaltılması için farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.