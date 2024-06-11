İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezi ve hastane bilgi işlem personeline yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verildi.

Konu ile ilgili müdürlükte yetkililerince yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Şube Müdürü Serpil Şahin ve Bilgisayar Mühendisi Nazire İçel tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve hastanelerde görevli bilgi işlem personelimize Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitici Eğitimi verildi” ifadeleri kullanıldı.

İLK ONLİNE EĞİTİM!

Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ruh Sağlığı Birimi tarafından aile hekimlerine ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Eğitimi verildi.

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik ilk online eğitim olduğunun altı çizilirken, eğitimle ilgili yapılan açıklamada, “Halk Sağlığı Başkanlığımız Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ruh Sağlığı Birimi tarafından; Müdürlüğümüz Konferans Salonunda, ÇPGD Eğitimi düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen eğitimde, eğiticilerimiz Dr. Hanife Ece Erik, Fatma Köse ve Batuhan Seyfi daha önce eğitim almamış Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına eğitim verdi. 1. grup olarak 19 kişinin katılımıyla ÇPGD Eğitimi başarıyla tamamlandı” denildi.