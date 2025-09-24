Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 yılı eylül ayı Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlük Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında yapılan toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Başkan Yardımcısı Dr. Türker Güven, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Başkal, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uz. Dr. Merve Feride Tan Ceylan, Uzman Serap Çağla Ekinci ile Karyola Danışma ve birim çalışanları katıldı.

Toplantıda, İl Koordinatörü Uz. Dr. Merve Feride Tan Ceylan tarafından hazırlanan sunumda 2025 yılına ait Yozgat genelindeki aylık veriler açıklandı.

Sunumda evde sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak uygulamaya alınacak kararlar belirlendi.