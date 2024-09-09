Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezleri, esnaf ziyareti ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve broşür dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Müdürlük personellerinden Psikolog Gülendam İnceoğlu, Psikolog Oğuz Tunahan Sarıgeçili ve Sosyal Çalışmacı Batuhan Seyfi tarafından Aile Sağlığı Merkezleri ve esnaf, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde ‘Ekranı değil, Hayatı yaşa’ teması ile İntörn doktorları, hemşire Oya Telli, Çocuk Gelişimci Şeyma Örs tarafından vatandaşlara farkındalık kazandırmak amacıyla Kent Parkta halk bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.