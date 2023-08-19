Başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak Başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak

Düzenlenen eğitimde, İbni Sina’nın hayatını anlatan bilgiler verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Avrupa’da "Avicenna" olarak tanınan ve Orta Çağ Modern Bilimi’nin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinen İbn-i Sina, 17 Ağustos 980’de Buhara'nın Afşana kasabasında doğmuş, 21 Haziran 1037’de Hemedan’da vefat etmiştir. Doğumunun 1003. yıldönümü olan 1983'den itibaren her yıl Ağustos ayının 3. haftası İbn-i Sina Haftası olarak belirlenmiştir. İbn-i Sina yaşadığı döneme damgasını vurmuş ve tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Bu alanda birçok eser kaleme almıştır, bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir. Değişik konular üzerine 240'ı günümüze gelen 450 kadar makale yazmıştır. Yazılarının 150 tanesi felsefe, 40 tanesi de tıp üzerinedir. İbn-i Sina dendiğinde, onun adıyla özdeşleşmiş ve Batı ülkelerinde 16. yüzyılın, Doğu ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına kadar okunmuş ve kullanılmış olan El-Kânûn Fî’t-Tıb (Tıp Kanunu) adlı eseri akla gelir. Beş kitaptan oluşan bu ansiklopedik eserin birinci kitabı; anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı; basit ilaçlar, üçüncü kitabı; patoloji, dördüncü kitabı; ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaç terkipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir