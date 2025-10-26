Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, hasta haklarının sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit, güvenli ve kaliteli şekilde yararlanmasının önemine dikkat çekildi.

Hasta Haklarına Önem Veriliyor

Müdürlük yetkilileri, hasta haklarının yalnızca hukuki bir gereklilik değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran temel bir değer olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her bireyin, sağlık hizmeti alırken saygı, bilgi edinme, mahremiyet ve güvenli hizmet alma hakları bulunmaktadır. Hasta haklarına saygı, sadece hastaların değil, sağlık sistemi ve toplumun genel refahı için de hayati öneme sahiptir.”

Yozgat'ta Hasta Hakları Uygulamaları Yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, il genelinde sağlık kuruluşlarında hasta haklarının korunması ve uygulanması için yürütülen çalışmalara değindi. Yetkililer, hasta şikâyetlerinin hızlı ve etkin şekilde ele alındığını, sağlık çalışanlarına düzenli olarak hasta hakları eğitimi verildiğini ve farkındalık artırıcı etkinliklerin düzenlendiğini ifade etti.

Vatandaşlara Bilgilendirme ve Farkındalık

Açıklamada, vatandaşların haklarını bilmesinin sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Müdürlük, vatandaşlara bilgi edinme, rıza, özel yaşamın korunması, şikâyet ve öneri hakkı gibi temel hasta hakları konusunda bilinçli olmaları çağrısında bulundu.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, hasta haklarının korunmasının sadece bir gün değil, yıl boyunca sürekli bir hassasiyet ve uygulama gerektirdiğini vurguladı. Yetkililer, sağlık sisteminde güvenli ve kaliteli hizmet anlayışının güçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini açıkladı.

Açıklama, 26 Ekim Hasta Hakları Günü vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarının ve vatandaşların hasta hakları konusunda bilinçlenmesini teşvik etmeyi amaçladığıyla sona erdi.