Sigara bağımlılığının, dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen, İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Sigarayı bırakmak için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir, uzman desteği alarak sigara bağımlılığından kurtulabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

ALO171 SİGARA BIRAKMA DANIŞMA HATTI

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları teşvik edip bırakma kararını almış olanlara destek olacak şekilde; kişiyi bırakma girişiminde bulunmak için motive etmek, bırakmaya karar vermiş kişilere nasıl bırakacakları konusunda yardımcı olmak, bırakma sürecinde ortaya çıkan yoksunluk semptomları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgi sunarak gerekirse randevularını almak amacıyla 27 Ekim 2010’da kurulmuştur.

Danışma Hattı, sabit hatlardan ücretsiz olarak aranabilen GSM hatlarından arandığında ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılan ve 7 gün 24 saat canlı operatörlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir.

Danışma Hattına başvuran bireylere operatörler tarafından sigaranın zararları hakkında bireyin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi verilmekte ve nikotin bağımlılık düzeyi belirlenmeye yönelik ölçek uygulanmaktadır.

Uygulanan ölçek sonucunda; bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlar için danışanın da istemesi halinde kişiye özel sigara bırakma planı yapılmakta, bağımlılık düzeyi yüksek olan danışanlar ise hekim kontrolünde sigarayı bırakmaları için sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgilendirme yapılarak sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmektedir. Ayrıca sigara bırakma polikliniğine yönlendirilen danışanların, arzu etmeleri halinde randevuları da Danışma Hattı tarafından alınmaktadır.

Plan yapılan kişiler, geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca desteklenmektedir. Danışma hattı tarafından, kişinin sisteme dâhil olmasını müteakiben sigarayı bırakmak isteyen kişi 1’inci hafta, 1’inci, 2’nciş, 3’üncü, 6’ncı ve 12’nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 6 defa aranarak sigara bırakma çabalarına destek olunmaktadır. Bu aramalarla kişilerin sigarayı bırakma durumları takip edilerek sigara bırakma sürecinde kendileri cesaretlendirilerek motivasyonlarının artırılması sağlanmaktadır. Ayrıca sigara bırakma polikliniklerine başvurup Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TUBATİS) ne dâhil olan hastalara ALO 171 sigara bırakma danışma hattı aracılığıyla geri dönüş aramaları yapılarak hem poliklinikte verilen hizmet kontrol edilmekte hem de yılda 6 defa aranıp cesaretlendirici önerilerle sigara bırakma sürecinde kişinin yanında yer alınmaktadır. Bu kapsamda aranan kişilerden yaklaşık yüzde 7’sinin, sigarayı Danışma Hattı desteği ile bıraktığı tespit edilmiş olup bu oran dünya ortalamasının yaklaşık 3-4 katıdır.

DESTEK NASIL ALINIR

Sigarayı bırakmaya karar veren kişiler telefonundan 171’i tuşlayarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilir, 182’yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu talep edebilir.

Danışma Hattına gelen çağrılar, sigara bırakma konusunda eğitim almış operatör aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak sigarayı bırakmaya karar vermiş danışanlara, sigara bırakma planı çerçevesinde belli aralıklarla geri dönüş aramaları yapılarak kişinin takibinin yapılması sağlamaktadır.

En yakın Sigara Bırakma Polikliniği’ni ziyaret edebilir ve [email protected] adresine e-posta aracılığı ile ulaşabilir.