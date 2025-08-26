‘Köy Yollarımızı Modern Hale Getiriyoruz’

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Merkez ilçeye bağlı Battal köyünde başlattıkları asfalt sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla köy içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale geldiği bildirildi.

Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, köylerin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Ünal, “Battal köyümüzde tamamlanan 2 kilometrelik asfalt sathi kaplama çalışmasıyla hemşehrilerimizin ulaşımda daha güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladık. Köy yollarımızı modern hale getirmek için yatırım programımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İl Özel İdaresi’nin sadece yol yapımı değil, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama ve diğer altyapı hizmetlerinde de aktif rol üstlendiğini vurgulayan Ünal, “Kırsal kalkınmaya katkı sunmak, köylerimizde yaşam standardını yükseltmek önceliklerimiz arasındadır. Bu yılki yatırım programımızla birçok köyümüzde benzer çalışmaları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ünal, hizmetlerin Yozgat’a kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’a, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.