Yozgat İl Özel İdaresi tarafından haftalık olağan birim müdürleri toplantısı yapıldı.

Toplantı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İl Özel İdaresinin yatırım ve saha çalışmalarında verimlilik konuları ele alındı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Haftalık olağan birim müdürleri toplantısı Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İdaremizin yatırım ve saha çalışmaları verimlilik konuları ele alındı” denildi.