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Özel idare ekipleri Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy, Şefaatli grup köy yolu, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) çalışmalarını Karabıyık köyü etabında sürdürüyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Uygulamaya aldığımız beton yol yapımının ulaşımı daha konforlu ve rahat bir hale getireceğine inanıyoruz. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntılara son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar köyümüze hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.