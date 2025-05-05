Toplam 66 işçi alımı için başvurular 16 Mayıs 2025 salı günü mesai saati bitiminde sona erecek.

30 KAMYON ŞOFÖRÜ DAHİL 66 PERSONEL ALINACAK

Yayımlanan ilana göre alım yapılacak pozisyonlar arasında iş makinesi operatörlükleri, atölye ustalıkları, düz işçilik ve mühendislik kadroları yer alıyor. En fazla alım 30 kişiyle kamyon şoförü pozisyonuna yapılacak. Detaylı kontenjan dağılımı şöyle:

İş Makinaları Operatörü KÇ. (Silindir Operatörü): 6 kişi

İş Makinaları Operatörü (Beko Loder Kazıyıcı Yükleyici Operatörü): 1 kişi

İş Makinaları Operatörü (Ekskavatör Kazıma ve Yükleme Operatörü): 1 kişi

İş Makinaları Operatörü (Yükleyici - Loder Operatörü): 6 kişi

İş Makinaları Operatörü (Dozer Operatörü): 2 kişi

Vidanjör Operatörü (Vidanjör Kanal Temizleme): 1 kişi

Düz İşçi (Harita Mühendisi): 1 kişi

Düz İşçi (Makine Mühendisi): 1 kişi

Düz İşçi (İnşaat Teknikeri): 1 kişi

Düz İşçi (Harita Teknikeri): 2 kişi

Atölye Ustası (Otomotiv Elektrikçisi): 1 kişi

Atölye Ustası (Motor Ustası): 1 kişi

Atölye Ustası Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): 1 kişi

Atölye Ustası (Otomotiv Mekanikeri – Hafif Şase): 1 kişi

Atölye Ustası (İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı – Ağır Şase): 1 kişi

Atölye Ustası (Otomotiv Kaporta Ustası): 1 kişi

Elektrik Tesisatları ve Pano Montör Ustası: 1 kişi

Sürücü Operatörü (Kamyon Şoförü) (Asfalt Bakım Distribütörü:3 Arozöz: 3 Levha Çakma: 2 Kurtarıcı: 1 SRC-5 Belgeli: 4): 30 kişi

Operatör (Asfalt Plent Operatörü): 1 kişi

Greyder Operatörü: 6 kişi

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve 40 yaşından gün almamış olma şartı aranıyor. Ancak Harita Mühendisi pozisyonuna başvuracakların 22–35 yaş arasında olması gerekiyor. Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkûm edilmemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla Yozgat il sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak şart.

Her pozisyon için özel yeterlilik belgeleri ve mesleki şartlar aranıyor. Örneğin iş makinesi operatörlüğü için ilgili ehliyet kodlarına sahip olunması, harita mühendisliği pozisyonu içinse CAD programlarını kullanabilme yetkinliği isteniyor.

BAŞVURU YÜZ YÜZE YAPILACAK

Başvurular yalnızca şahsen kabul ediliyor. Adaylar, Yozgat Merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:12/D adresindeki İl Özel İdaresi Hizmet Binası’nda yer alan Bozok Jeotermal A.Ş. ofisine başvuru belgeleriyle birlikte müracaat edebilecek. Posta, vekalet ya da online başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru için gerekli belgeler arasında başvuru formu, kimlik fotokopisi, sürücü belgeleri, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, SGK hizmet dökümü, sağlık beyanı, öğrenim durumunu gösteren belge ve iki adet fotoğraf yer alıyor.

MÜLAKAT VE KURA SÜRECİ İŞLETECEK

Başvuru sonrası uygun bulunan adaylar mülakat ya da uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adaylar arasında noter huzurunda kura çekimi yapılarak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

Sınav tarihleri, saatleri ve yer bilgileri Yozgat İl Özel İdaresi'nin www.yozgatilozelidare.gov.tr adresinden ve Bozok Jeotermal A.Ş. ilan panolarından duyurulacak. Adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak.

SON BAŞVURU: 16 MAYIS 2025!

İlgilenen adayların başvurularını en geç 16 Mayıs Cuma mesai saati bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.