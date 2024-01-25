Yozgat İl Özel İdaresine ait 269 Araca Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik Sigortası ) Sigortalarının Yaptırılması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/62718

1-İdarenin a) Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ b) Adresi : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sokak No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3542121048 - 3542121257 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Yozgat İl Özel İdaresine ait 269 Araca Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik Sigortası ) Sigortalarının Yaptırılması Hizmet Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat İl Özel İdaresine ait 269 Araca Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik Sigortası ) Sigortaları yaptırılacak olup işin süresi İşe başlama tarihinden itibaren 1 yıldır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sigorta poliçeleri yüklenici tarafından düzenlendikten sonra Yozgat İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 23.03.2024, işin bitiş tarihi 16.03.2025 d) İşe başlama tarihi : 23.03.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100 Merkez / YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bu ihaleye 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesine sahip sigorta acenteleri teklif verebileceklerdir.

Sigorta şirketleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınmış Kara Araçları Sorumluluk Sigortası Ruhsatnamesi'nin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur.

Sigorta acenteleri ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ilgili Odalardan alınmış Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi ile teklif ettiği sigorta şirketine ait T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınmış Kara Araçları Sorumluluk Sigortası Ruhsatnamesi'nin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.