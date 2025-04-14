Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Akdağmadeni’ne bağlı Yukarı Yahyasaray köyü başta olmak üzere kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanma riski bulunan köy yollarında, ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Yozgat İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, yolların açık ve ulaşıma elverişli kalması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için her zaman olduğu gibi hizmetimiz kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.