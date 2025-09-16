Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı köyünde kuyuya düşen hayvanlar, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Köylüler Yardım İstedi

Araplı köyünde bir çiftçinin hayvanları kuyuya düştü. Köylüler, yardım için AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Taner Yıldız’a ulaştı.

Ekipler Seferber Oldu

Yıldız’ın yönlendirmesiyle Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmada köylülere destek verildi.

Hayvanlar Sağ Salim Çıkarıldı

Yapılan ortak çalışma sonucunda kuyuya düşen hayvanlar zarar görmeden kurtarıldı. Köylüler, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.