Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Sorgun’a bağlı Dişli köyünde yapılacak Sıcak Asfalt (BSK) yol çalışmaları öncesinde yürütülen zemin ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yılmaz, inceleme sırasında ekiplerden yolun mevcut durumu, alt yapı hazırlıkları ve planlanan asfaltlama süreci hakkında bilgi aldı. Yılmaz, sıcak asfalt uygulamasıyla köyün ulaşımının daha konforlu ve güvenli hâle geleceği, taşımacılık ve günlük ulaşım imkanlarının önemli ölçüde iyileştirileceğini söyledi.

Genel Sekreter Yılmaz, yol çalışmasının köyün ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacağını vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Asfalt Çalışmaları Başlıyor

Yılmaz, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda yürütüleceğini ve köy sakinlerinin süreci yakından takip edebileceğini belirtti.

Muhabir: Alpaslan Demir