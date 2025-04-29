İdare bünyesinde faaliyet gösteren Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi, farklı unvan ve meslek gruplarında daimi statüde toplam 66 işçi alımı yapacağını duyurdu.

Şirketin yayımladığı ilana göre başvurular 25 Nisan - 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde kabul edilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR

İş Makinaları Operatörü KÇ. (Silindir Operatörü): 6 kişi

İş Makinaları Operatörü (Beko Loder Kazıyıcı Yükleyici Operatörü): 1 kişi

İş Makinaları Operatörü (Ekskavatör Kazıma ve Yükleme Operatörü): 1 kişi

İş Makinaları Operatörü (Yükleyici - Loder Operatörü): 6 kişi

İş Makinaları Operatörü (Dozer Operatörü): 2 kişi

Vidanjör Operatörü (Vidanjör Kanal Temizleme): 1 kişi

Düz İşçi (Harita Mühendisi): 1 kişi

Düz İşçi (Makine Mühendisi): 1 kişi

Düz İşçi (İnşaat Teknikeri): 1 kişi

Düz İşçi (Harita Teknikeri): 2 kişi

Atölye Ustası (Otomotiv Elektrikçisi): 1 kişi

Atölye Ustası (Motor Ustası): 1 kişi

Atölye Ustası Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik): 1 kişi

Atölye Ustası (Otomotiv Mekanikeri – Hafif Şase): 1 kişi

Atölye Ustası (İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı – Ağır Şase): 1 kişi

Atölye Ustası (Otomotiv Kaporta Ustası): 1 kişi

Elektrik Tesisatları ve Pano Montör Ustası: 1 kişi

Sürücü Operatörü (Kamyon Şoförü) (Asfalt Bakım Distribütörü:3 Arozöz: 3 Levha Çakma: 2 Kurtarıcı: 1 SRC-5 Belgeli: 4): 30 kişi

Operatör (Asfalt Plent Operatörü): 1 kişi

Greyder Operatörü: 6 kişi

İleri Gazetesi olarak ulaştığımız bilgilere göre toplamda 66 alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylardan genel ve özel nitelikler aranmaktadır. İleri Gazetesi olarak ulaştığımız bilgilere göre genel şartlar arasında;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

40 yaşından gün almamış olmak (Harita Mühendisi için 22-35 yaş arasında olmak),

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkûm olmamak,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak şartları bulunuyor.

Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla Yozgat il sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak gerekiyor.

İşe girişte adaylardan sağlık raporu talep edilecek ve 2 aylık deneme süresi uygulanacak.

POZİSYONLARA ÖZEL ŞARTLAR

Her unvan için ilave şartlar belirlenmiş durumda:

İş makineleri operatörlükleri için ilgili makinelerde sürüş yetkisine sahip özel ehliyet kodlarına sahip olmak zorunlu.

Vidanjör Operatörü için C sınıfı sürücü belgesi yanında Vidanjör Operatörlük Belgesi sahibi olmak tercih sebebi olacak.

Harita Mühendisi için ilgili lisans bölümlerinden mezuniyet, CAD yazılımlarını etkin kullanabilme şartı aranıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular yalnızca şahsen yapılacak.

Adaylar, Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:12/D Merkez/Yozgat adresindeki İl Özel İdaresi Hizmet Binası girişinde bulunan Bozok Jeotermal A.Ş. ofisine istenen belgelerle başvurabilecek.

Başvuru için gerekli belgeler arasında:

Başvuru formu,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sürücü belgeleri,

Adli sicil kaydı,

Askerlik durum belgesi,

SGK hizmet dökümü,

Sağlık beyanı,

Eğitim durumunu gösterir belgeler ve 2 adet fotoğraf yer alıyor.

Online, posta ya da vekaleten başvurular kabul edilmeyecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru sonrası uygun adaylar mülakata veya uygulama sınavına alınacak.

Yapılacak sınavda 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. Nihai listede başarılı olanlar arasında noter huzurunda kura çekimi yapılarak asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Sınav tarihleri, yer ve saat bilgileri, Yozgat İl Özel İdaresi'nin (www.yozgatilozelidare.gov.tr) ve Bozok Jeotermal A.Ş.'nin ilan panosunda ayrıca duyurulacak. Adaylara bireysel tebligat yapılmayacak.