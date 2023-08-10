Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO İLÇE

KÖY/MAH. NİTELİĞİ ADA

PARSEL TAPU ALANI

( M²) MUHAMMEN

BEDEL

(KDV HARİÇ) GEÇİCİ

TEMİNAT GÜN

SAAT 1 Aydıncık

Kazankaya Arsa 190/1 365,60 30.000,00 TL 3.000,00 TL 22/08/2023

10:30 2 Aydıncık

Kazankaya Arsa 189/1 2.106,98 170.000,00 TL 17.000,00 TL 22/08/2023

10:35 3 Boğazlıyan

Özler Fetih Arsa 205/5 550,29 56.000,00 TL 5 600,00 TL 22/08/2023

10:40 4 Boğazlıyan

Özler Fetih Arsa 205/10 548,84 55.000,00 TL 5.500,00 TL 22/08/2023

10:45 5 Şefaatli

Sarıkent Arsa 208/1 1.231,40 87.000,00 TL 8.700,00 TL 22/08/2023

10:50 6 Şefaatli Sarıkent Arsa 208/2 697,57 49.000,00 TL 4.900,00 TL 22/08/2023 10:55 7 Şefaatli

Sarıkent Arsa 208/8 513,16 36.000,00 TL 3.600,00 TL 22/08/2023

11:00 8 Şefaatli

Sarıkent Tarla 218/4 1.533,21 108.000,00 TL 18.000,00 TL 22/08/2023

11:05 9 Şefaatli

Kuzayca Arsa 0/1291 595,00 42.000,00 TL 4.200,00 TL 22/08/2023

11:10 10 Şefaatli

Kuzayca Arsa 0/1292 508,00 36.000,00 TL 3.600,00 TL 22/08/2023

11:15 11 Şefaatli

Kuzayca Arsa 0/1293 476,00 34.000,00 TL 3.400,00 TL 22/08/2023

11:20 12 Şefaatli

Paşaköy Arsa 157/1 421,29 43.000,00 TL 4.300,00 TL 22/08/2023

11:25 13 Şefaatli

Paşaköy Arsa 157/13 424,38 43.000,00 TL 4.300,00 TL 22/08/2023

11:30 14 Şefaatli

Paşaköy Arsa 157/14 415,62 42.500,00 TL 4.250,00 TL 22/08/2023

11:35 15 Şefaatli

Paşaköy Arsa 157/15 406,85 41.000,00 TL 4.100,00 TL 22/08/2023

11:40 16 Şefaatli

Hüyükkışla Tarla 114/8 22.118,23 450.000,00 TL 45.000,00 TL 22/08/2023

11:45 17 Yenifakılı

Bektaşlı Arsa 145/3 215,06 22.000,00 TL 2.200,00 TL 22/08/2023

11:50

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

a) Gerçek kişiler;

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Noter Tasdikli imza sirküsü,

b) Tüzel kişiler;

Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (2023 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

-Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

-Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

-Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

-Noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedele ilişkin ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

Geçici Teminat bedelleri İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 hesabına yatırılacaktır.

e) İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak veya kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

f) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

g) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

h) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

I) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.