Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri  ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK  TAŞINMAZLAR

 SIRA
NO

  İLÇE
KÖY/MAH.

NİTELİĞİ

ADA
PARSEL

  TAPU ALANI
( M²)

MUHAMMEN
BEDEL
(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ
TEMİNAT

GÜN
SAAT

 1

Aydıncık 
Kazankaya

Arsa

190/1

365,60

 30.000,00 TL

3.000,00 TL

22/08/2023
10:30

2

 Aydıncık 
Kazankaya

Arsa

189/1

2.106,98

170.000,00 TL

17.000,00 TL

22/08/2023
10:35

3

Boğazlıyan
Özler Fetih

  Arsa

205/5

550,29

56.000,00 TL

5 600,00 TL

22/08/2023
10:40

4

Boğazlıyan
Özler Fetih

Arsa

205/10

548,84

55.000,00 TL

5.500,00 TL

22/08/2023
 10:45

5

 Şefaatli
Sarıkent

Arsa

208/1

1.231,40

87.000,00 TL

8.700,00 TL

22/08/2023
10:50

6

 Şefaatli

 Sarıkent

Arsa

208/2

697,57

49.000,00 TL

4.900,00 TL

22/08/2023

   10:55

7

 Şefaatli
Sarıkent

Arsa

208/8

513,16

36.000,00 TL

3.600,00 TL

22/08/2023
11:00

8

 Şefaatli
Sarıkent

Tarla

218/4

1.533,21

108.000,00 TL

18.000,00 TL

22/08/2023
11:05

9

Şefaatli
Kuzayca

Arsa

0/1291

595,00

42.000,00 TL

4.200,00 TL

22/08/2023
11:10

10

Şefaatli
Kuzayca

Arsa

0/1292

508,00

36.000,00 TL

3.600,00 TL

22/08/2023
11:15

11

Şefaatli
Kuzayca

Arsa

0/1293

476,00

34.000,00 TL

3.400,00 TL

22/08/2023
11:20

12

Şefaatli
Paşaköy

Arsa

157/1

421,29

43.000,00 TL

4.300,00 TL

22/08/2023
11:25

13

Şefaatli
Paşaköy

Arsa

157/13

424,38

43.000,00 TL

4.300,00 TL

22/08/2023
11:30

14

Şefaatli
Paşaköy

Arsa

157/14

415,62

42.500,00 TL

4.250,00 TL

22/08/2023
11:35

15

Şefaatli
Paşaköy

Arsa

157/15

406,85

41.000,00 TL

4.100,00 TL

22/08/2023
11:40

16

Şefaatli
Hüyükkışla

Tarla

114/8

22.118,23

450.000,00 TL

45.000,00 TL

22/08/2023
11:45

17

Yenifakılı
Bektaşlı

Arsa

145/3

215,06

22.000,00 TL

2.200,00 TL

22/08/2023
11:50

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
a)   Gerçek kişiler;
-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);
      -T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
      -Noter Tasdikli imza sirküsü,
b)  Tüzel  kişiler;
Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (2023 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)
     -Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,
     -Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,
     -Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
     -Noter tasdikli imza sirküsü,
c)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
d)  2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedele ilişkin ilanda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),
                 Geçici Teminat bedelleri İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 hesabına yatırılacaktır.
e)  İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak veya kiralamak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)
f) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
g) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
h) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
I) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01871133