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Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, tam zamanlı eğitim veren Naciye Afet Şahin Kur’an Kursu’nda minikler ile bir araya geldi.

Yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarını yerinde görüp bilgi alan İl Müftüsü Gülden, öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek ayrı ayrı ilgilendi.

Öğrencilerden sonra kurs öğreticileri ile de bir araya gelen Gülden, 4-6 yaş eğitiminden beklenen faydayı temine dönük istişarede bulundu.

Ziyarete Gülden’e, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut'da ile Şube Müdürleri İbrahim Çınar ve Murat Koca eşlik etti.