Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, tam zamanlı eğitim veren Naciye Afet Şahin Kur’an Kursu’nda minikler ile bir araya geldi.

Gülden’den miniklere ziyaret 1

Yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarını yerinde görüp bilgi alan İl Müftüsü Gülden, öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek ayrı ayrı ilgilendi.

Gülden’den miniklere ziyaret 3

Yozgatlılar hayat kolaylaşıyor! Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz! Yozgatlılar hayat kolaylaşıyor! Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz!

Öğrencilerden sonra kurs öğreticileri ile de bir araya gelen Gülden, 4-6 yaş eğitiminden beklenen faydayı temine dönük istişarede bulundu.

Ziyarete Gülden’e, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut'da ile Şube Müdürleri İbrahim Çınar ve Murat Koca eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi