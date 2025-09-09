Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök, 4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü Naciye Afet Şahin Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Minik öğrencilerle bir araya gelen Müftü Kök, kurs öğreticilerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kök, "2025 – 2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte bizlerde 4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü Naciye Afet Şahin Kur’an Kursumuzu ziyaret ettik. Bu yaşta eğitimin hayat boyu kalıcıdır. Velilerimizin 4-6 yaş Kuran kursumuza göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı memnunuz. Eğitim ve öğretim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 4-6 yaş arası ise eğitim sürecinin temellerinin atıldığı ve karakter oluşumunun belirlendiği önemli bir zaman dilimidir. Bu anlamda, yapılan bu hizmeti çok değerli ve anlamlı buluyorum. Bu kurslarımızın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğreticilerimize ve velililerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.