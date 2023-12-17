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Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Vaaz ve İrşad Programları kapsamında Kayseri Hunat Cami'nde Cuma sohbetinde bulundu.

Müftü Gülden, Cuma namazı sonrası Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat ve Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ile birlikte Hunat Hatun Türbesi'ni de ziyaret etti.

İl Müftü Ali Gülden, Kayseri ziyaretleri esnasında Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir'i de makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Kandemir, Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’e bilgi verdi.