Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök, Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Müftü Nihat Kök, İl Müftülüğüne bağlı İmran Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek hafız adaylarıyla bir araya geldi.

Kök, ziyaret sırasında hafız adaylarıyla kısa süreli sohbet ederek onların Kur’an eğitimleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca hafız öğreticilerden kursun işleyişi ve öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi aldı.

İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora ve Şube Müdürü Murat Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette, hafızlık eğitimine verilen önemin ve kursun faaliyetlerinin yakından takip edildiği vurgulandı.