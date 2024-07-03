Bölge Yatılı Kur’an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya merkez köylerinde görev yapan imam-hatipler, vaiz, şube müdürü ve din hizmetleri uzmanları katıldı.

Toplantıda din görevlilerine hitap eden İl Müftüsü Ali Gülden, zekat, öşür, sadaka ve infak konularına değinerek, "Özellikle köylerimizde hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımıza öşür ibadetlerini eksiksiz olarak yapabilmeleri noktasında rehberlik yapmalıyız. Vatandaşlarımızın tarım ürünlerinin zekatı olan öşürü öğrenmelerini sağlamalıyız. İl Müftülüğü Vakıf Şubemizce tarımla uğraşan vatandaşlarımızın verecekleri öşürlerini ilimizde hafızlık eğitimi veren Kur’an kursları başta olmak üzere dini ve hayri hizmetlerde kullanmaktayız. Vatandaşlarımız öşürlerini gönül rahatlığı ile din görevlilerimiz aracılığıyla İl Müftülüğü Vakıf Şubemize emanet edebilirler" dedi.

Toplantı sonunda Müftü Gülden, din görevlilerine başarılı çalışmalarının devamını diledi.