Program kapsamında İl Müftüsü Nihat Kök, namaz öncesi cemaatle sohbet ederek manevi birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Sohbetin ardından sabah namazı İl Müftüsü Kök tarafından kıldırıldı.

Namaz sonrasında tesbihat ve dua programı düzenlenirken, cemaate cami görevlileri tarafından ikramda bulunuldu. Programa kadın, erkek, genç ve çocuklardan oluşan çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Nihat Kök, sabah namazı buluşmalarının her hafta farklı camilerde devam edeceğini belirterek tüm vatandaşları programlara davet etti.