Yozgat İl Müftülüğü tarafından gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, güzel ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Gençlik Sohbetleri” programları devam ediyor.

Bu hafta Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda farklı liselerden yatılı kalan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programın konuğu İl Vaizi Muhammed Aslan oldu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından gençlere “İman ve İstikamet Üzere Bir Hayat Yaşamak” konulu bir sohbet gerçekleştiren Aslan, imanlı ve ahlaklı bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Sohbetin ardından Manevi Danışman Erhan Özdemir ve Hazreti Osman Cami İmam Hatibi Bekir Savaş tarafından ilahiler seslendirildi.

Programın düzenlenmesine katkı sağlayan Pansiyon Müdürü İzzet İkiz’e ve nöbetçi öğretmenlere teşekkür eden müftülük yetkilileri, gençlerle buluşmaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.