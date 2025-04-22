İl Müftüsü Ali Gülden, "Hac Yolcuları Eğitim Seminerleri" kapsamında, Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinden kutsal beldelere gidecek hacı adaylarına seminer verdi.

Çekerek Tevhid Camii’nde düzenlenen seminerde, hac kurası çıkmış hacı adaylarını tebrik eden İl Müftüsü Gülden, "Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci" konularında katılımcılara bilgi verdi. Gülden, hac ibadetinin yapılışı ve fıkhi boyutlarına da değinerek, eksiksiz bir hac ibadeti için hac öncesi eğitim seminerlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Seminerde ayrıca Şube Müdürü Yusuf Özel, "Hacda Önemli Hususlar ve Haccın Hikmeti ve Sembollerin Anlamı" konularında bilgiler sundu. İl vaizi Atiye Avşar ise kadın hacı adaylarına yönelik olarak, "Hacda Kadın Olmak ve Kadınlara Özel Durumlar" başlıklı bir sunum yaptı.

Seminerin ardından İl Müftüsü Ali Gülden, Tevhid Kur’an Kursu'nu ziyaret etti. İhtiyaç odaklı eğitim gören 4-6 yaş grubundaki öğrencilerle, Ravza Hafızlık Kız Kur’an Kursu’ndaki hafız adaylarıyla ve TDV Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle sohbet ederek, tavsiyelerde bulundu.