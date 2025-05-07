Yozgat İl Müftülüğü, “Bir Konu Bir Konuk” programı kapsamında üniversite öğrencileri ile hafız adaylarını bir araya getirmeye devam ediyor.

Gençlik Koordinatörlüğü rehberliğinde düzenlenen etkinlikte, Bölge Yatılı Kur’an Kursu konferans salonunda gerçekleştirilen programın bu haftaki konuğu Tıbbi Sekreterlik öğrencisi Emine Çalışkan oldu.

Çalışkan, “Sabır, Tevekkül ve İnsanın Kendisine Belirlediği Hedefler” konularında kendi hayatından örnekler vererek gençlerle tecrübelerini paylaştı. Hafız adayı öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çalışkan, hedef belirlemenin önemine dikkat çekti.

Programa katılan öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Yozgat İl Müftülüğü’ne teşekkür etti.

İl Müftülüğü yetkilileri ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.