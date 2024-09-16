Yozgat İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” temalı bir konferans düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler, Yozgat'ta da aynı tema çerçevesinde çeşitli programlarla kutlanıyor.

Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi sinevizyonu ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in ardından, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" başlıklı bir konferans verdi. Konferansta Hz. Peygamber'in güvenilirlik, tevazu, nezaket, vefa, adalet, merhamet ve sabır gibi özelliklerinin, insan şahsiyetinin inşasındaki rolü vurgulandı.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Müftüsü Ali Gülden, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, ilçe müftüleri, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda, Vali Mehmet Ali Özkan ve Müftü Ali Gülden, Doç. Dr. Fatih Kurt’a teşekkür ederek hediye takdim etti.