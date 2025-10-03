Toplantıya müftü yardımcıları, şube müdürleri ile merkez ve köylerde görev yapan imam hatipler, müezzin-kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Toplantıda, din hizmetlerinin etkinliği, cami ve Kur’an kurslarında yürütülen faaliyetler, vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesi, gençlere ve çocuklara yönelik dini eğitim çalışmaları ile toplumsal değerlerin korunmasına yönelik faaliyetler ele alındı.

İl Müftüsü Nihat Kök, toplantıda yaptığı değerlendirmede birlik, beraberlik ve hizmetlerde kalite vurgusu yaparak, din görevlilerinin toplumun manevi rehberi olduklarını ifade etti.

Kök, “Görevlerimizi en güzel şekilde yerine getirerek hem milletimize hem de geleceğimiz olan gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.