Yozgat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları programı, il merkezindeki Yenidamat Hocazade Cami’nde gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında, vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. Programın amacı, ailelerin birlikte camiye gelerek dini vecibelerini yerine getirmelerini teşvik etmek ve cemaat bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök, namaz öncesinde cemaate kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İl Müftüsü, namazın önemine değinerek, toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından sabah namazlarının değerini vurguladı.

Program, İl Müftüsü Nihat Kök’ün sabah namazını kıldırması ile devam etti. Namaz sonrası dualar ve tesbihatın ardından cemaat üyelerine çorba ikram edildi. İl Müftülüğü yetkilileri, etkinliğin toplumda dini bilinç ve aile içi dini değerlerin pekişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Yetkililer, Sabah Namazı Buluşmaları’nın her hafta farklı camilerde düzenlenerek, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sosyal ve kültürel bir birliktelik yaşamasını hedeflediğini belirtti.