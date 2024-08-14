Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Esenli Bilal Şahin Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

İl Müdürü Topal, İl Müdürlüğü Yöneticileri ve personelleri ile yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Psikososyal destek ekipleri yaşlıların dertlerini ve sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında yardımcı oldu.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan İl Müdürü Arif Topal, "Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın belki son lakin çok önemli bir dönemidir. Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü, değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınması adına kuruluşlarımızın sık sık ziyaret edilmeleri oldukça önem arz etmektedir. Onların en çok ihtiyaç duydukları tek şey şüphesiz ilgi ve sevgidir. Gerek tarafımca gerekse tüm personellerimce gösterilen ilgi ve alaka onları ayakta tutacaktır. İlgi ve sevginin gücüyle onları dün de bugün de ayakta tutacağız. Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş yaşlılarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayız, yaşlıları üzen, küstüren, ağlatan ve yalnızlığa terk eden fert ve toplumlar iflâh olmazlar" dedi.