İl Müdürü Arif Topal, il geneli 2013 yılından itibaren plan ve programlar dahilinde sosyal hizmet merkezleri açılmaya başlandığını bildirdi.

Müdür Arif Topal açıklamasında, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hizmet ağımızı genişleterek vatandaş arz odaklı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 2013 yılından itibaren ilçeler de dahil olmak üzere plan ve programlar dahilinde sosyal hizmet merkezleri açılmaya başlanmıştır. 2013 yılında Yozgat Merkez Sosyal Hizmet Merkezi, 2015 yılında Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi, 2017 yılında Sorgun ve Boğazlıyan’da Sosyal Hizmet Merkezi son olarak da 2020 yılında Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açılmıştır” dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETLERE KISA SÜREDE ULAŞABİLECEK!

Sosyal hizmet merkezi bulunmayan ilçelerde ise irtibat birimlerinin kurulmaya başlandığını belirten Müdür Topal, “Bakanlığımızın yeni bir girişime gitmesi üzerine sosyal hizmet merkezi bulunmayan ilçelerde sosyal hizmet müdahalelerinin verimli sunulabilmesi, kalitenin artırılması ve vatandaşların hizmetleri kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla irtibat birimleri kurma çalışmalarını başlattı. Bu süreçte irtibat büroları sayesinde vatandaşların sunulan hizmetlere daha kısa sürede ulaşabilmesi, hizmetlerin daha erişilebilir olması hedeflenerek olası durumlarda da devletin sosyal imkanlarını daha etkin ve daha kısa sürede doğru noktadan ulaştırmak amaçlanmıştır” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Yozgat’ta 14 ilçenin 5 tanesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün bulunduğunun altını çizen Topal, “Bu doğrultuda ilimiz de merkez dahil 14 ilçenin 5 tanesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bulunmakta iken yanı sıra yine 4 ilçede de Sosyal Hizmet İrtibat birimleri aktif olarak hizmet açılmıştır. İlçelerde Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tarafımızca yapılan görüşmeler neticesinde, koordinasyonlar neticesinde gerek vakıf bünyesinde, gerekse kaymakamlık bünyesinde hizmete açılması sağlanmıştır. Çayıralan, Şefaatli, Saraykent ve Sarıkaya ilçelerinde hizmete açılan SHM İrtibat birimleri sayesinde, sosyal hizmet müdahalesi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine yönelik hizmete erişim kolaylığı esasıyla sunulmaktadır. Toplamda ilimizde 9 ilçede sosyal hizmet sunumu birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınarak, sorunlar yerinde tespit edilerek çözüm sağlanmaktadır. İl Müdürlüğümüz Aile ve Toplum Hizmetleri Birimince takip ve kontrolleri yerine getirilmektedir. Diğer ilçelerimizde de irtibat birimleri kurulması için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.