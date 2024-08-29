İl Müdürü Arif Topal, “Anadolu’nun vatanı olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 102. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” dedi.

Topal yaptığı mesajında şunları söyledi: “Bu zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. 30 Ağustos Zaferi, sevr düşü peşinde koşanların emellerini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini gösteren bir zaferdir. 30 Ağustos, ‘Ya İstiklal Ya İzmihlal’ tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar, vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”