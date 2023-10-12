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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam ve Fahrettin Arslan, Şube Müdürleri Ferhat Fidan ve Bahattin Çelik ile kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda kuruluşlarda devam eden çalışmalar, faaliyetler ve projeler ele alınırken idari ve mali işler, mevzuat ve genel işleyiş hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan toplantı hakkında bilgi veren İl Müdürü Neşeli, “Kuruluş Müdürleri Kuruluşlarına ait çocuk, aile, kadın, şehit yakını ve gazi, engelli, yaşlı işlemlerine ait istatistiki veriler paylaşılarak paydaş kurumların düzen ve işleyişleri, hizmet alanında ilimiz için yapılması planlanan faaliyetler ve kurumlar arası dayanışma konularında istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen teftiş sonucu düzenlenen raporlarda düzeltici işlem istenen konular üzerinde duruldu. Ayrıca kış gelmesi nedeniyle evsizler ve kurum bakımına ihtiyaç duyan vatandaşlar ele alınarak evsizlerin bakanlığımızın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla misafir edileceği bildirildi” dedi.

“ACELE DAVRANMALISINIZ”

Neşeli düzenlenen toplantıda Sosyal Hizmet Merkezi müdürlerinden evsizlerin kaldığı misafirhaneleri ziyaret edilerek uygun sosyal hizmet modeli belirlemede acele davranılmasını istedi.

Yozgat’ta yapılacak olan sosyal hizmet çalışmalarının daha üst seviyeye ulaşması için karşılıklı neler yapılacağı tespit edilen toplantıda personelin ilk yardım, mağdura yaklaşım, hijyen muhakkiktik, yara bakımı ve benzeri konularda eğitime alınması karara bağlandı.