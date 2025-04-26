Şahin, mesajında, sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından birinin tıbbi laboratuvarlar olduğunu belirtti.

Şahin, bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin, teşhis ve tedavi süreçlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Tıbbi laboratuvar çalışanlarının, hastalıkların erken teşhisinde, tedavi süreçlerinin izlenmesinde ve sağlık politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Şahin, "Bu vesileyle, tüm tıbbi laboratuvar çalışanlarımızın 'Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağlık sistemimizin güçlü ve etkin olmasında verdikleri katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.