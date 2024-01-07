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Tüberkülozun önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, buna rağmen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam ettiğini saöyledi.

Dünya Tüberküloz Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Dr. Şahin, tüberkülozun (verem) hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Dünyada her dakikada 3 kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dr. Şahin, “Ayrıca 2019 yılında dünyada yaklaşık 10 milyon yeni tüberküloz vakası görüldüğü ve 1 milyon 400 bin kişinin de tüberküloz nedeniyle öldüğü bildirilmektedir” dedi.

Türkiye’de başarı ile yürütülen “Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı” sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlendiğine dikkat çeken Dr. Şahin, “Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar Bakanlığımız tarafından temin edilerek, ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Hastaların tedavisini düzenli olarak sürdürmek ve tamamlanmasını sağlamak amacıyla 2006 yılından beri DSÖ’nün önerdiği ve DGT dediğimiz Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulanmaktadır. DGT hastanın ilaçlarını doğru ve tam olarak içtiğinden emin olabilmek için her doz ilacın bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirilmesidir” şeklinde konuştu.

Tüberküloz hastalarının tedavi süresince işgücü kaybına uğramaları gibi nedenlerle psiko-sosyal desteğe ve maddi yardıma ihtiyaç duyabildiğini vurgulayan Dr. Şahin, “Bu kapsamda bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan hastalara düzenli aylık nakdi sosyal yardım verilmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.