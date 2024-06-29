Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Haziran’ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Topal, ülke genelinde 8 bin 551 ailenin yanında 10 bin 265 çocuğun ailesi olduğunu belirtti.

İl Müdürü Topal, “Yozgat’ta mevcut 36 koruyucu, aile yanında ise 48 çocuk bunlardan 19’u akraba veya yakın çevre koruyucu aile, 17’si süreli koruyucu ailedir” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “Koruma ve bakım altında bulunan ve kendi haklarını savunamayan tüm çocukların sağlıklı gelişimleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak sosyal, maddi, milli ve manevi gereksinimlerini karşılayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre sağlanamayan çocukların kısa veya uzun süreli dönemler içerisinde ücretli veya gönüllü olarak eğitim, bakım ve yetiştirme sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelerin yerine getirdiği özel nitelikler gerektiren bir hizmettir. Dört çeşit koruyucu aile bakım modeli bulunmaktadır. Bunlar akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli, geçici koruyucu aile modeli, süreli koruyucu aile modeli ve uzmanlaşmış koruyucu aile modelidir. Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli veli veya vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ya da ailelerin sağladığı bakımdır. Süreli koruyucu aile modeli öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara kişi ya da ailelerin sağladığı bakımdır. Geçici koruyucu aile modeli acil koruma gereken ya da hakkında hizmet olanı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılmamış çocuklar için temel ana baba eğitimleri ve Koruyucu Aile 1. ve 3. kademe eğitimini almış profesyonel aile ya da kişilerin sağladığı birkaç gün ile en fazla 1 ay arasında değişen bakımdır. Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana baba eğitimleri, Koruyucu Aile 1. ve 2. Kademe Eğitimlerini almış aile ya da kişilerin sağladığı bakımdır” ifadelerini kullandı.