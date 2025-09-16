İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Sorgun ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Yapılan incelemelerde, hem mevcut durum analiz edilirken hem de yapılması gereken iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Ziyarette Sorgun İlçe Devlet Hastanesi, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sorgun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sorgun 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi. Tesislerin işleyişi, altyapısı ve fiziki şartları, tıbbi cihaz gereksinimleri, personellerin görüş ve talepleri dinlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan; “Amacımız, sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek, hizmet sunumunda aksayan bir durum varsa, hızlıca tespit ederek çözümlemek olacaktır. Yozgat’ın her bir köşesinde sunulan sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaşılabilir ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunumunda gayret gösteren tüm personelimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.