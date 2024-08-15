İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Boğazlıyan’da devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Altınkaynak, Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Sorumlu Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan ve Boğazlıyan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Boğazlıyan’da yapımı devam eden okulların inşaatlarında incelemelerde bulunan Altınkaynak, yapım süreciyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Burada bir açıklama yapan İl Müdürü Altınkaynak şunları söyledi: “Boğazlıyan Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapımı devam eden Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) 100. Yıl Anaokulu inşaatının yüzde 95'i tamamlanmış olup, bu hafta içerisinde geçici kabulü yapılacaktır. Ayrıca bahçe düzenlemeleri de tamamlanmış olan okulumuzun 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitime başlaması planlanmaktadır. Boğazlıyan Güneykent mevkiine yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulunun inşaatı yüzde 85-90 oranında tamamlanmıştır. Okulun bahçe düzenlemesi, bahçe spor alanlarının (voleybol, futbol sahaları) yapımları da tamamlanmıştır. Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulunun 2024- 2025 eğitim öğretim yılında eğitime başlaması planlanmaktadır.”