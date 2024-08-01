Bütün bebekler ve çocuklar sağlıklı olma ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahip olduğunu belirten Dr. Şahin, “Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için bu hakkı sağlayan en uygun besindir. Anne sütü ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin öğesi gereksinmelerini karşılaması, kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsizdir. Ayrıca, anne sütü canlı hücreler, hormonlar, aktif enzimler, antikorlar ve pek çok diğer benzersiz bileşenleri içeren dinamik bir besindir” dedi.

Dr. Şahin açıklamasında, “Buna rağmen halen tüm dünyada yeni doğan bebeklerin yarısından daha azı hayatlarının ilk bir saatinde anne sütü alarak hayata başlamaktadır. Sonrasında bebeklerin yaklaşık sadece yüzde 44’ü hayatlarının ilk altı ayında sadece anne sütüyle beslenebilmektedir ki bu oran, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2025 yılına kadar koyduğu yüzde 50 hedefinin altındadır. Dünya Emzirme Haftası, emzirme ile ilgili konularda farkındalığı artırmak ve tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl 1- 7 Ağustos tarihleri arasında yürütülen küresel bir faaliyettir. Bu tarihlerin seçilme amacı ise, 1990 yılının Ağustos ayında İtalya'da emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi için ülkelerin politikalarını geliştirilmesine dair ortak bir bildirge olarak yayınlanan ve küresel çalışmaların temelini oluşturan ‘Innocenti Deklarasyonu’nu anmaktır” ifadelerini kullandı.

Şahin açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Ülkemizde 1991 yılında dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı (SB) ve UNICEF iş birliğiyle ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak ‘Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi’ ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Programın koordinasyonu halen Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Emzirmenin korunması ve desteklenmesi için Başarılı Emzirme İçin On Adım Stratejisi, Uluslararası Mama Kodu (Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasına İlişkin Uluslararası Yasa), Küresel Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Stratejisi prensiplerinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması sağlanmaktadır. Bakanlığımızca Programın daha etkin uygulanması için çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yürütülmektedir. Temel amaçlarımızdan biri; birbirimizden haberdar olarak sorunlarımızı fark etmek, yol haritamızı hep birlikte yürüdüğümüz bu yolda, yine beraber hazırlamaktır. Anne sütünü hem kısa hem de uzun vadede anne ve çocuk sağlığını destekleyen, canlı bir gıda, mucize besin olarak bir kez daha vurgulanması, tüm bilinenlere ek olarak emzirmeyle ilgili yeni gerçeklerin doğru bilinen yanlışlarla birlikte paylaşılması ve güncel verilerle konunun uzmanları tarafından tartışılmasını amaçlamaktayız. Bu Sempozyumla ülkemizde emzirme ve anne sütünü gündemde tutarak emzirme oranlarının daha iyiye, hak ettiği en iyi düzeye ulaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz.”