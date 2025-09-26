İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun’da çeşitli okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Program kapsamında Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret eden Altınkaynak, burada kurulan "Drama Atölyesi"nin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altınkaynak, daha sonra Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giderek okulun eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle görüşen Altınkaynak, onların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerin son durağı ise bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Şehit Enes Gazi Özdemir İlkokulu oldu. Okulun fiziki yapısı ve eğitim ortamları hakkında bilgi alan Altınkaynak, öğrencilerle sohbet ederek öğretmenlere başarılar diledi.