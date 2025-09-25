İl Müdürü Altınkaynak, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerle eğitim üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Vakfı İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Altınkaynak, öğrencilerle sohbet ederek derslere ilgilerini memnuniyetle gözlemledi. Eğitim ortamlarını yerinde inceleyen Altınkaynak, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle de eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en iyi eğitim ortamlarını hazırlamak hepimizin ortak gayesidir. Bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi