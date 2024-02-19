Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için 29 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ölçü ve tartı aletleri ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı.

Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ölçü ve tartı aletlerinde periyodik muayene müracaatlarının 29 Şubat 2024 günü sona ereceğine işaret edilerek; “Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar. Bu kapsamda; 2 yıllık damga süresini doldurmuş, akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kilogram üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri aks kantarlarının periyodik muayene işlemleri için 29 Şubat 2024 tarihine kadar Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ ye başvurulması gerekmektedir” denildi.