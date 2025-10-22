Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun ilçesinde bir dizi okul ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi, Fevzi Çakmak İlkokulu-Ortaokulu, Ağahefendi İlkokulu ve yapımı devam eden Yunus Emre İlkokulu-Ortaokulu incelendi.

İl Müdürü İsmail Altınkaynak, okul yöneticilerinden eğitim ve öğretim faaliyetleri, fiziki şartlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı süren Yunus Emre İlkokulu-Ortaokulu inşaatında da çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Müdür Altınkaynak, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Altınkaynak, eğitim ve öğretime yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.