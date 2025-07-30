Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kentte faaliyet gösteren Özel Sefa Koç Anaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Altınkaynak, minik öğrencilerle kısa süreli sohbet etti ve onların eğitim ortamlarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Altınkaynak, okulda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin gelişim süreçleri, uygulanan eğitim programları ve okulun fiziki donanımı gibi konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, anaokulu düzeyindeki eğitimin önemine vurgu yaparak, erken yaşta verilen kaliteli eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sağladığını ifade etti. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.