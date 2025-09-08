2025 -2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ilk okul ziyaretini yaptı.

İlk okul ziyaretini Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapan İl Müdürü Altınkaynak, öğrencilerle bir araya gelerek yeni dönemin heyecanını paylaştı. Altınkaynak, yeni eğitim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, mesleki eğitimin geleceğin güçlü Türkiye'si için önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle de görüşen Altınkaynak, eğitim ve öğretim sürecinin verimli ve başarılı bir şekilde geçirilmesi temennisinde bulundu.