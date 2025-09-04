Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ilçelerde görev yapan öğretmenevi müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, öğretmenevlerinin işleyişi, sunulan hizmetler ve yeni döneme yönelik planlamalar ele alındı.

İl Müdürü Altınkaynak, öğretmenevlerinin öğretmenler ve eğitim camiası için önemli sosyal ve kültürel merkezler olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin daha verimli ve nitelikli yürütülmesi için gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaşarak öğretmenevlerinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu.