Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, müdürlük yöneticileriyle bir araya gelerek 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, eğitim ve öğretim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının artırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Altınkaynak, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde başarıya ulaşmanın güçlü bir koordinasyon ve iş birliğiyle mümkün olacağını belirtti.

Altınkaynak, “Yeni eğitim ve öğretim yılının huzurlu, başarılı ve hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Eğitime katkı sağlayan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.