Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, kent genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokullarının müdür yardımcıları ile rehber öğretmenleri katıldı.

Toplantı kapsamında katılımcılar okulun atölyelerini gezerek eğitim alanları ve teknik donanım hakkında bilgi aldı. Okulun sunduğu imkânlar, modern atölye yapıları ve uygulamalı eğitim ortamı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Katılımcılar, organizasyonun mesleki eğitimin tanıtımı açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, okuldan memnuniyetle ayrıldıklarını ifade etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin mesleki ve teknik eğitime yönlendirme sürecine katkı sağlamasının hedeflendiğini ve bu tür çalışmaların devam edeceğini bildirdi.