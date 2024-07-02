Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih danışmanlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, LGS tercih dönemlerinde öğrencilere bir üst öğrenim kurumuna geçişleri aşamasında destek sağlaması amacıyla okul ve kurumlarda tercih danışmanlığı birimleri kurulduğunu söyledi.

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin bilgi verme hizmetine destek sağlamak amacıyla; İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak başkanlığında, Müdürlük Ortaöğretim, Mesleki Ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlerinin katılımıyla, Ortaöğretim Kurum Müdürleri, LGS Tercih Danışmanlığı Birimlerinde görev alan Rehber Öğretmenler ve Psikolojik Danışmanları bilgilendirildi.