Jandarmadan Trafik Denetimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince gerçekleştirilen uygulamada sürücü ve yolculara; yolculuk esnasında emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları, takip mesafesini korumaları ile yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Uygulama kapsamında, yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerinin kontrolü, şoförlerin izin verilen çalışma sürelerinin denetimi, araçlarda arka tampon koruyucu demiri kontrolü, K Yetki Belgesi, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporu, kantar fişleri ve sevk irsaliyeleri, hız takograf çıktıları incelendi.

Sürücülere hız yapmamaları, tonaj aşımı yapmamaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.